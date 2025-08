Przecież zawsze tak było, nawet politycy biorą dodatki na mieszkania i kilometrówki i biorą jeszcze grubą kasę za podpis za uczestniczenie w gowno komisjach, mimo iż ich zarobki są w top 1% to chcą jeszcze więcej, Polakom to widocznie nie przeszkadza skoro ciągle głosują na te same mordy od 30+ lat