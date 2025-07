Przecież ona za takie słowa powinna wylecieć z roboty na zbity ryj. Pamiętacie jak ukarano Babiarza? Za co? Za to że powiedział o pewnej piosence że jest manifestem komunistycznym. A tej babie mówiącej o tym, że naziści uratowali Polaków co zrobią? To są te nowe standardy w wolnej TVP? I oni serio, serio chcą żebym ja w formie abonamentu sponsorował wypłatę tej podłej babie?