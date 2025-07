Czarna Hańcza i Wda to absolutnie najlepsze, co pływałem, bajeczne rzeki. Na Roztoczu wszyscy pływają Wieprzem, ale Tanew jest ładniejsza i niesie więcej wody, co w obecnych warunkach jest istotne. Tej trójki brakuje na Waszej mapie, polecam uwadze.



EDIT: a dobra, Tanew jest ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )