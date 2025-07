Nie jest to sklep "first choice" dla mnie ale:

- kapitał 100% polski,

- powtarzalny układ sklepów - zawsze wiesz gdzie co jest niezależnie czy to Wa-wa czy to P---------o Górne,

- mięsko, wędliny mają niezłe też od swojego podmiotu zależnego,

- ogólny wybór towarów jest ok,

- pieczywo z lokalnych piekarni,

- mam trzy w swojej okolicy i od czasu do czasu zaglądam.