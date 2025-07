1- Jeść odsolonego śledzia z cebulką (koniecznie czerwoną) z ząbkiem czosnku, kromkami chleba razowego i to polane oliwą z oliwek (czasem łyżka kwaszonej kapusty). Do popijania herbatka z łyżką miodu lub połówką cytryny



2-Unikać gorąca, w zimie trzymać temperaturę w domu pomiędzy 10 a 14 stopni



3-Pobudzać komórki mózgowe po prostu czytając. Kilka do kilkunastu książek miesięcznie



4- Ruch i ćwiczenia. Proste wymachy, rozciąganie się i truchcik.