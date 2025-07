Większość osób nie zdaje sobie sprawy jakie kluczowe znaczenie ma dźwięk/muzyka w filmach. Koncentrujemy się na obrazie a dźwięk przetwarza podświadomość i to on w dużej mierze odpowiada za klimat jaki odczuwamy.

Gdyby z kultowego x-files wyciąć ścieżkę dźwiękową to 99% osób przestało by go oglądać po 5 minutach stwierdzając, że to paździerz d-klasy.