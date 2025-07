Oto dzień, na który czekałem od prawie miesiąca. Dzień, w którym ziściło się moje marzenie muzyczne, odkąd zacząłem być muzykiem 17 lat temu. Moja debiutancka płyta “Breath and Fire” już jest publicznie dostępna! Tworzę muzykę pod pseudonimem !NooT i przedstawiam wam 10 utworów instrumentalnych, elektronicznych, z których jestem bardzo dumny i każdy to inna historia. Do każdego podchodziłem indywidualnie i długo pracowałem nad osiągnięciem właściwego brzmienia i klimatu.