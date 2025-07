Właściciel pasieki szacuje straty na 4 tys. zł.

i zadanie cierpienia zwierzętom

W Art. brak wyjaśnienia motywów. aż takie mili parcie na demolkę że nieczuli użądleń?Sądy nie takie szacunki redukowały do 'poniżej 800pln' więc.....bez jaj, to owady, dziś kilka much ubiłem packą.... zjedzonych nieświadomie które przypadkiem mieliło do chleba i wędliny nie liczę. generalnie nigdy nie egzekwowano 'cierpienia zwierząd' od nie kręgowców bo byłby to absurd