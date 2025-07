Polityka klimatyczna UE uderza w jej rodzimy przemysł.

Pokaż całość

Czyli sami przyznają, że pomimo ostrzeżeń specjalistów, ale też zwykłych, posiadających mózgi ludzi, nawprowadzali tysiące idiotycznych przepisów, pozamykali być może strategiczne zakłady, elektrownie, wy.ebali w błoto tysiące miliardów EUR z publicznej kasy, na którą każdy z Europejczyków musiał zasuwać te 8h dziennie, tylko po to, by powiedzieć teraz, że w sumie to sorry, ale wiecie, jak tak dalej pójdzie to nasze pomysły zaorają europejski