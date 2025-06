Do drugiej połowy lat 80. w Walimiu żył stary ssman, który rzekomo miał być powojennym strażnikiem Riese, przed wszystkimi udawał polskiego autochtona sprzed wojny, sympatycznego, ale trochę zdziwaczałego staruszka - samotnika, który najbliżej trzymał się z koleżanką z pracy, która co ciekawe w trakcie wojny była więźniarką niemieckiego obozu. To że był ssmanem odkryto dopiero po jego śmierci, gdy przygotowując go do pogrzebu odkryto tatuaż jaki każdy ssman nosił pod pachą.