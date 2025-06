jego gęba jest już znana

Gdyby tacy ludzie potrafili przewidywać konsekwencje tego co robią to nie znaleźliby się w takich sytuacjach.Czasami nawet kamera nie jest potrzebna, patologia często sama potrafi się nagrać xD (bójki w szkołach albo rajdy na drogach) bo zwyczajnie są dumni z tego co robią