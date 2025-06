Ta cała sprawa to wybitny przykład postrzegania świata przez pryzmat chłopskiego rozumu. Gościu nie przekopał wałów, tylko pozostałość po starej, niemieckiej grobli, a ukształtowanie terenu wykluczało zalanie pobliskich budynków. Nawet na wykopie pojawiła się dokładna analiza, której autor doszedł do tego samego zdania co prokuratura teraz, ale post oczywiście zniknął w gąszczu komentarzy odpalonych wykopków.