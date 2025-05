Z Salą Kongresową to jest taki śmieszny myk że najtaniej byłoby ją wyburzyć. Ale nie można bo jakiś debil wpadł na pomysł że PKiN to zabytek. Skoro nie można wyburzyć to może zostawić w spokoju ale co dalej skoro niszczeje "zabytek". Więc pomysł jest odremontować i dostosować do wymogów współczesności, dobudować windy dla niepełnosprawnych, usunąć azbest, dostosować do wymogów ppoż itp, itd. A to wszystko w porozumieniu z konserwatorem który w-------a wszędzie Pokaż całość