Uwielbiam to nadawanie słowa "strategiczne" do wszystkiego by tworzyć propagandowe wzmożenie o "zdrajcach" i inne p---------e głupot. Na czym polega ta "strategiczność" terminalu z przychodami 80 mln złotych rocznie? Nawet powiedzmy że kupiliby to Rosjanie (choć można to łatwo zablokować) to co by to zmieniło? Czy którykolwiek z kretynów krzyczących o skandalu w ogóle wie co to za terminale i po cholerę one są?