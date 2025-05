Od pewnego czasu próbuję na Allegro kupić telefon komórkowy, wybór padł na telefon marki Samsung, ale moją uwagę przykuły telefony iPhone 16 Pro. W bardzo wielu opisach można znaleźć stwierdzenie "Telefon z Plusa", "Kupiony w Orange". Co to zazwyczaj oznacza? No właśnie – kiedyś oznaczało najpewniej SIM-locka, a dzisiaj oznacza spore kłopoty.

Telefon od operatora od 2020 roku oznacza najpewniej, że został wzięty na raty. Umowa taka stanowi, że do momentu spłaty telefon jest własnością operatora i nie może zostać sprzedany! Tak samo, jak z samochodem w leasingu. IMEI po weryfikacji na stronie Orange, Plusa, Playa lub T-Mobile zazwyczaj jest spalony, a operator poinformuje nas o tym takim mailem:

W tym przypadku jest to IMEI telefonu z tej aukcji, a kupujący bez problemu podaje numer w wiadomości prywatnej. Sprzedawcę o tym fakcie poinformowałem, ale najpewniej wie o tym, że telefon ma taką niespodziankę czekającą na nowego "właściciela".

Na tę informację sprzedający odpisał mi:

Dlaczego wcześniej napisałem o "właścicielu"? Otóż dlatego, że przeniesienie praw własności do takiego urządzenia nie może się odbyć. Sprzedawca nie mógł nabyć prawa własności, a zatem nie może go też przekazać komuś innemu. Taki telefon nie dość, że nie jest twój, to jest śmietnikiem, na zawsze wyklętym z sieci GSM w Polsce.



Kolejna aukcja i kolejny telefon będący własnością operatora, tym razem T-Mobile. Dalej wam mało? Jeszcze jeden telefon, znów Orange.



Co na to Allegro? Postanowiłem zgłosić dla Allegro ten problem. Najpierw użyłem opcji zgłaszania aukcji i zgłosiłem aukcję telefonu.

To miało miejsce o 15:05 w ubiegły wtorek, minutę później dostałem taką zwrotkę:

W minutę sprawdziliście IMEI telefonu i jego stan prawny? Niemożliwe. Napisałem innym kanałem komunikacji do Allegro takiego maila:

Co odpisało Allegro? Generalnie – mamy to w dupie:

Co stało się z aukcjami wymienionymi w mailu?

Pierwsza: https://allegro.pl/oferta/telefon-iphone-16-pro-17227125376 – dalej wisi. IMEI urządzenia sprzedanego przez Plusa i będącego jego własnością.



No to może kolejny zdjęli? https://allegro.pl/oferta/telefon-iphone-16-pro-17413068911# – nic bardziej mylnego. Wisi dalej.



No to może trzeci, bo do trzech razy sztuka? https://allegro.pl/oferta/telefon-iphone-16-pro-256gb-komplet-opis-17503652659 – BRAWO, zdjęliście.

To sprawdźcie jeszcze te pozostałe! Na 9 wysłanych zapytań o IMEI 8 telefonów miało ten IMEI z obciążeniem operatora!



Pytanie do @allegro: Dlaczego nie możecie wprowadzić obowiązku podawania POPRAWNEGO numeru IMEI? Dlaczego nie reagujecie na handel telefonami, których nie można sprzedać? Dlaczego stoicie po stronie sprzedawcy? Dlaczego to tak wygląda, że w ciągu minuty anulujecie zgłoszenie?