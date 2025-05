Mimo że jestem maksymalnie daleki od wykopowego trendu pt. "p0lki złe" to większość punktów jest prawdziwa.



Nie zgodzę się z ostatnim. Większość moich partnerek miała mniejsze lub większe (ojciec się zapił w młodości/p-----c/porzucił rodzinę) daddy issues i nie traktuję tego jako wadę. Taka dziewczyna szuka bardzo mocno oparcia i stabilności, może dlatego takie mi się trafiały i wymaga trochę innej "instrukcji obsługi" czasami ale nie jest to coś co skreśla. Już Pokaż całość