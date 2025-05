Wielkie głośniki, a z nich ukraińska muzyka, krzyki, a-----l - tak w ostatnich dniach, a także w majówkę wygląda codzienność w lesie Sołtysowickim, Osobowickim, czy na wałach nad Odrą we Wrocławiu. To tylko przykłady kilku miejsc, bo jest ich znacznie więcej. "To co się tam dzieje przechodzi ludzkie