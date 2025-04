Pieniądz ponad wszystko. Nawet dla staruchy chwiejącej się nad grobem. Dla takich ludzi powinno być to co w Średniowieczu, a nie 5 lat w zawieszeniu i grzywna. Z najniższych pobudek, chciwości, łamią prawo, które w prostej linii prowadzi do śmierci innych, albo rujnacji finansowej całych państw. Bo wydatki na zbrojenia w obliczu zbliżającej się wojny właśnie tak na gospodarkę działają. Rujnują ją. Wspieranie technologiczne nieobliczalnego wroga to nic innego niż atak finansowy Pokaż całość