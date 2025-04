No ale chyba nie jest nigdzie napisane że było jakieś postępowanie w sprawie używania sygnałów imitujących policyjne. Może to był prawdziwy pies po prostu i mu koledzy umorzyli to wymuszenie? To wymuszenie to też nie był jakiś dramat, żeby tylko takie rzeczy umarzali…

Oczywiście jest to wszystko złe, ale nie lubię takich baitów.