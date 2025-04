Siemanko. Mały projekcik hobbystyczny. Agreguje dane o CVE, wyciekach, EOL, ransomware i newsy security. Wszystko na jednej stronie. Może komuś się przyda żeby być na bieżąco. Dajcie znać co sądzicie. Za darmo do przeglądania. Dodatkowo na na stronce jest przekierowanie do githuba z RSS.