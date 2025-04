Przed kilkoma dniami pod wpływem nostalgii oraz blunta, razem z kolega odkryłem coś oburzającego. Pamiętacie program Hugo na polsacie gdzie dzieciaki sterowały stworem za pomocą klawiszy telefonu? Wszyscy pamiętają. Otóż część dzieciaków została bezczelnie oszukana.W programie najpierw losowało się grę i jeśli udało się ją przejść to dochodziło się do finału. Były różne wersje rozgrywki finałowej ale jedna z nich to były 3 fiolki - klasyczna gra w 3 kubki. Jedna fiolka była zielona,poprawna. Przychodziła małpa,zmieniała zieloną na czerowną jak pozostałe i zaczynała mieszać fiolkami. Robiła to bardzo szybko - na tyle, że normalny człowiek nie miał szans nadążyć. Następnie dzieciaki wybierały fiolkę i w rezultacie wygrywały albo przegrywały.Otóż odkryliśmy, dzięki magii YT i możliwości spowolnienia x4, że gra oszukiwała. Niejaki Daniel Karwowski, lat 9 w roku 2005, wybrał dobrą fiolkę a grę przegrał! Udało nam się też zlokalizować przynajmniej jeden przypadek, gdzie dzieciak wybrał złą fiolkę ale grę wygrał. Także pewnie po prostu było to losowe. Niemniej jednak po co dawać grę którą można rozwiązać jeśli i tak odpowiedź była losowa?