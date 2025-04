Nie miałabym nic do imigrantów, gdyby oni, jak swego czasu Polacy wyjeżdżający na Zachód, jechali do nas do pracy. Ale, do diabła, jak to przyjeżdża się rozbijać i ciągnąć socjal to won. Dlatego akurat nie mam nic do Ukraińców, bo ich pełno widzę pracujących w różnych firmach.