Fajne czasy. Widzę coś takiego i zamiast powiedzieć "wow" to się tylko zastanawiam, czy to AI, albo ile w tym AI, i tak naprawdę trudno cokolwiek docenić. A nawet jeśli widać, że zrobili to ludzie, to i tak pomyślę (a inni już komentują to samo), że za 2 lata to wszystko i tak zrobi AI, generując każdy taki pomysł pod kilkuzdaniowy prompt. Niedługo nikt już nie będzie wkładał wysiłku w ambitne projekty