Kiedy takich czynów dokonują intelektualne ameby podobne do tych co wyłapują ci samozwańczy łowcy pedofili, to jakoś nie jestem zaskoczony. Ale w przypadkach ludzi z wyższym wykształceniem jak ten lekarz, którzy są raczej bystrzy, inteligentni i powinni odróżniać dobro od zła, nie mam pojęcia co w ich łbach siedzi.