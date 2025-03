Ja kiedys Casha nie lubilem, bo wydawalo mi sie, ze za duzo pitoli bez sensu.

Ale chlopak sie wyrobil. Robi ciekawe odcinki. Mniej wody leje.

A co najlepsze nie robi z tego telewizyjnego show z profesjonalnymi przerywnikami etc.

Dalej jest to po prostu kanal na youtube i za to go cenie w tym momencie.