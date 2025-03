Te kamery w każdym mieście to pic. Jak ktoś zaparkuje na 1 minutę w miejscu niedozwolonym to SM pojawiają się jak wróżki, znikąd. A jak są bójki, dewastacje, kradzieże, włamania itp. to nie dość, że patałachy z SM nic nie widzą, to jeszcze nie można dobrać się do kamer by przejrzeć nagrania. Na spółkę z panami mi... policjantami, którzy nie potrafią (a może celowo nie chcą) zabezpieczyć nagrań...