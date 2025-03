Z każdym rokiem % emerytów w populacji Polski będzie coraz wyższy. To emeryci będą wybierać rządy, to politycy będą podlizywać się emerytom. Aktualnie emeryci otrzymują ok 60/70% ostatniej pensji ale dzisiejsi 20 latkowie będą mieć jakieś 25%.



Jeśli ktoś nie odkłada dodatkowo na emeryturę i liczy tylko na ZUS to nie zazdroszczę.

Nie zazdroszczę sobie i młodym, którzy jako pracujący będą uciskani podatkami.