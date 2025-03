Po co likwidować podatki to niedobra jest, za weszła ustawa o mowie nienawiści czyli dodatkowej cenzurze.



Sejm przyjął nowelizację ustawy, która rozszerza katalog przesłanek dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią, wprowadzając dodatkowe kryteria takie jak wiek, płeć oraz orientacja se ks_ualna.



Zgodnie z nowymi przepisami, za stosowanie przemocy lub grożenie z powodów wskazanych w ustawie będzie grozić do pięciu lat pozbawienia wolności, za nawoływanie do nienawiści — do trzech lat, a za znieważenie — do dwóch Pokaż całość