Przypominam co Wipler - nadzorca Konfederacji z ramienia PiSu - mówił o areszcie dla Mateckiego xD No rzeczywiście dęte te zarzuty, chłopaki tylko ostrzegali się na Signalu o działaniach organów ścigania xD Absolutnie nie ma powodów do aresztowania, taki porządny chłopak jak Matecki na pewno by nie mataczył w dalszym śledztwie.