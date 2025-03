Warto wspomnieć o jeszcze jednym dzienniku bojowym ORP Dzik który również jest w zasobach dopiero od kilkudziesięciu lat. Komandor Bolesław Romanowski po zakończeniu drugiej wojny światowej jako jeden z nielicznych marynarzy powrócił do Polski.



Nasz kraj zamiast wykorzystać doświadczenie oficera walczącego przez całą wojnę zafundowało mu więzienie, tortury, s---------o syna, biedę, tułaczkę po kraju i zawał serca w wieku 58lat.



Romanowski zachował po wojnie dziennik bojowy ORP Dzik, trzymając to w tajemnicy za wyjątkiem Pokaż całość