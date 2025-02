Ciekawy materiał na temat Merza. Gość wydaje się po prostu normalny. Sam fakt, że był przeciwny polityce niekontrolowanego napływu imigrantów do europy i stał w opozycji do Merkelowej, już daje do myślenia. Drugą istotną kwestią jaką podniósł, to uproszczenie podatków i przepisów, żeby się zmieściły na podkładce od piwa:)