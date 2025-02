Zamilowanie do technicsa to sprawka Pewexow za czasow PRL,bo byla to najczestrza marka i czesto jedyna sprowadzana z zachodu w sklepach. Nic dziwnego,ze kazdy chcial to miec. Wyglad niektorych modeli wiez do dzis robi wrazenie i technics w niektorych modelach mial najlepszy design jak np w modelu,ktory posiadam.Oczywiscie szlifowane aluminium.