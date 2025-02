Podsumowując:

1) My płacimy ukraińcom za starlinki

2) USA grozi, że jak nie dostanie zysków ze złóż to koniec ze starlinkami

3) Ukraińcy na pewno zgodzą się na ten szantaż bo koniec starlinków oznacza dla nich koniec wojny i to w okrutny sposób

4) Amerykanie dostaną zysk ze złóż

4) Amerykanie dostaną zysk ze złóż

5) My dalej będziemy płacić za starlinki i c---a z tego mieć