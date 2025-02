Wiele razy do mnie dzwonili.

Lubiłem z nimi rozmawiać o krypto i cieszyłem się kiedy mówili że w moim banku czeka na mnie 10.000 USD w bitcoinach

Zawsze im obiecywałem że odbiorę kasę tylko zgubiłem login do banku.

Trzeba powiedzieć sobie uczciwie:

Oszukać dali się tylko upośledzeni umysłowo emeryci którym kasa i tak już nie była potrzebna.

Nikt normalny nie łykał tych bzdur

Jeśli dałeś się oszukać to znaczy że kasa była