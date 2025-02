szkoda, że to nie będzie tak działać, jak to jest ładnie zaprezentowane na reklamie. Ten wyświetlacz może być nieczytelny a dwa, no ciekawe co AI ci podpowie, jak będzie słuchać całej rozmowy. Jak niby ta osoba miała by wskazać, na który fragment asystent AI ma odpowiedzieć.

Oczywiście, jakieś funkcje z tego będą przydatne i kiedyś podobne okulary pewnie będą powszechne, ale nie zakładał bym się, czy to akurat te.