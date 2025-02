Przecież lekarze to odklejeńcy - Demkow to profesor nauk medycznych. Mają się za nadludzi podobnie, jak prawnicy, stąd elementarne niezrozumienie wrażliwości szarego człowieka. To czuć nawet na wizytach, kiedy każdego traktują jak XIX-wiecznego chłopa pańszczyźnianego podczas odwiedzin w czworakach. Potem wielce oburzeni, że ludzie idą w altmed, który zgrabnie tę barierę niezrozumienia monetyzuje.



W pandemii to można było poczuć, kiedy poza swoją specjalizacją rzucali radykalne tezy, a potem nierzadko zupełnie sprzeczne.