Ja tylko chcę doczekać jednego, żeby prezydentem został ktoś spoza popisowego bagienka, kto doprowadzi do rozliczenia obu tych śmiesznych partyjek, które co chwilę zmieniają zdanie i dużo obiecują ale za to robią odwrotnie do tego co obiecali.

Przypomnę, że obie te partie promowały zielony wał, ale obie udawały, że to nie one. Tak samo z uchodźcami, to nie my, to oni, ale obie partie trzymają drzwi otwarte. No i wisienka na torcie, Pokaż całość