Mnie to nie dziwi, że przez ostatnie conajmniej 10 lat, za promowaniem tego cyrku musiały stać duże pieniadze. Są jednak tacy co w to naprawdę uwierzyli i robili to za darmo. Z tych się śmieję najbardziej. Poza tym na razie został odsłonięty czubek góry lodowej. Za jakiś czas przestaniemy się z tego śmiać, a ludzie którzy za tym stali powinni ponieść bardzo surowe konsekwencje.