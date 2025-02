Z drogi śledzie - władza jedzie.



Cały czas powtarzam - w Polsce nigdy nie przeszliśmy z feudalizmu do demokracji.



Dobrze to widać w okolicach 06:57 i dalej gdzie karetka musi się zatrzymać żeby przepuścić "władzę". Umieraj śmieciu - ważne żeby "władza" dostała się do swojego miejsca docelowego 3 sekundy szybciej.