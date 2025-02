niemieckie i francuskie banki udzielają ich firmom kredytów i informacji ...

Zaraz, zaraz. Chwileczkę, czy ja dobrze zrozumiałem? Proszę uważnie posłuchać w 42:31.kredytów i INFORMACJI???? Czy to znaczy, że zachodnie placówki bankowe informują zachodnie firmy o transakcjach finansowych polskich firm??? I przekazują wszystkie informacje na temat polskiej konkurencji??? Jeśli to jest prawda, to stawia w zupełnie innym świetle wszystkie usługi bankowe jakie są świadczone na terenie naszego kraju. I poza nim.