grant dotyczący wspierania mediów niezależnych

media niezależne

finansowane przez obcy rząd

a swoją droga jak za pierwszej akdencji Trumpa skończyło się finansowanie projektu "wewnętrznej propagandy" zapoczątkowanego przez Obamę (który też doprowadził do zalegalizowania tego że rząd moze stosować propagandę wewnątrz USA, wcześniej było to zabronione) to następnego dnia zaczęły sie masowe zwolnienia w prasie i tvdziennikarze to polityczne prostytutki