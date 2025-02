Rodziny się czepiasz?.Wrrrrr!



xD



20 tysięcy za miesiąc sprzątania. Tam jedna sala jest plus ewentualnie pomieszczenia biurowe, chociaż niekoniecznie bo często to jest obowiązkiem zwyczajnie pracujących tam pracowników, no ale nawet jeśli, to 1 sala codziennie, plus z pięć pomieszczeń biurowych raz na tydzień. 3 osoby. 20 tysięcy miesięcznie.