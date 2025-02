Jednym z przykładów są Gliwice i tamtejszy Piast

Co ciekawe w Piaście swojego czasu w radzie nadzorczej na krótko miał zasiadać nasz granatnikowy komendant. Nie wiem, ten Piast to w Gliwicach jest dla partyjniaków obu opcji jakaś strategiczna placówka do umieszczania swoich kolesi czy jak?