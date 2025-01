Chińczycy zrobili to co potrafią najlepiej, zaje.... im sporo wiedzy i technologii, obłożyli swoim ryżem i teraz USasrusa będzie płakać. No ale jak wielkie korpo składały mocno technologiczne graty u chinoli to nikt nie stawał okoniem - bo słupki się zgadzały! Sami sobie winni, jeszcze tylko większego płaczu potrzeba!