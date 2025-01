przecież ona się nie pomyliła. żadnemu prawdziwemu Polakowi nigdy coś takiego nie przejdzie przez gardło. poza tym czytała to z kartki. u niej w domu od małego karmiono ją nienawiścią do Polaków. no i teraz wyszło kim jest to coś w randze ministry rudego. na szybko rudy coś wymyślił żeby wcisnąć kit Polakom. podobnie pała kierwiński kiedy schlany wyszedł na mównicę. Polaków mają za głupków.