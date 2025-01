Żyjemy w idiokracji gdzie można powiedzieć wszystko i nie ponosić żadnych konsekwencji w przypadku kłamstwa. Kennedy wygaduje co chce. Trump to samo. Elon mówiący o rządzie brytyjskim wysyłającym agentów MI6 do Stanów w celu sfałszowania wyborów. Dowody? No nie ma. I co? I nic.