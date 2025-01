Głąby” nie myślą, ale wmawia im się ze to chodzi o sprzedaż Lotosu, Dworki Obajtka…

To chodziło o fuzje Orlenu z PGNiG-e. Gdzie na tydzień przed fuzją Orlen pozbywa się 2 razy po 2.26% Akcji do PZU i PKO BP a następnie PKO natychmiast odsprzedało te akcji do zagranicznego funduszu. Po całej operacji Skarb Państwa utracił pakiet kontrolny nad spółką.

Bo po fuzji skarb Państwa ma 49.9% Udziałów i traci pakiet akcji Pokaż całość