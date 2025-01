Zgłoszony przez Polskę 2050 projekt ustawy mającej ograniczyć upartyjnienie spółek Skarbu Państwa poniósł dotkliwą porażkę . W środę wieczorem poparło go zaledwie czterech posłów. Przeciw było aż 19 parlamentarzystów KO i PSL. PIS natomiast zgadza się "co do ducha, ale nie co do szczegółów"