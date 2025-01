Głupiutkie aktywiszcza dały się wykorzystać ówczesnej opozycji, bo nie zauważyły, że nie chodzi o żadne ideały humanitaryzmu a o zwykłą n-----------ę polityczną i że są tylko narzędziem do walenia we władzę?

A władza się zmieniła i nagle są już niepotrzebni, bo nowa władza robi to samo co poprzednia?

Nowe, nie znałem.