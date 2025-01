E tam - to tylko socjotechnika anie atak przez schowek. Zresztą to z przyklejaniem poleceń to pomysł na zrobienie komuś psikusa równie stary co internet.



Były kiedyś strony które naprawdę przeprowadzały atak na schowek.

Np sprawdzały czy w schowku jest coś co wygląda jak numer konta bankowego - jeśli tak to podmieniały go na własny numer konta (może ktoś nie zauważy różnicy i przeleje pieniądze na niewłaściwe konto).



Zdarzały się też ataki typu DoS Pokaż całość